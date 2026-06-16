رسالة مهمة من نشامى المنتخب لجميع الجماهير الأردنية قبل لقاء النمسا

08:47 ص

الوكيل الإخباري- أكد لاعب المنتخب الأردني لكرة القدم، موسى التعمري، جاهزية "النشامى" لخوض المواجهة المرتقبة أمام النمسا صباح الأربعاء، معربا عن تفاؤله بقدرة المنتخب على تحقيق نتيجة إيجابية في أول ظهور له بكأس العالم 2026. اضافة اعلان





وقال التعمري إن المشاركة تمثل محطة تاريخية للكرة الأردنية، كونها أول تأهل في تاريخ المنتخب إلى كأس العالم، مضيفا: "نحن متفائلون ونسعى لرسم الفرحة على وجوه الأردنيين".



وأوضح أن الفريق جاهز فنيا وذهنيا للمباراة، موجها الشكر للجماهير الأردنية على دعمها المستمر خلال فترة التحضير، وداعيا إلى مواصلة المؤازرة طوال اللقاء.



وتابع: "نتمنى أن يكون يوم المباراة فرحة أردنية، وأن يستمر التشجيع من البداية حتى صافرة النهاية".



وأكد محمد أبو النادي أن المونديال يمثل حلما لكل لاعب، مشددا على السعي لتقديم أداء يليق بالكرة الأردنية أمام النمسا.



وقال محمد أبو غوش إن اللاعبين يتطلعون لتقديم أفضل ما لديهم في هذه المشاركة التاريخية.



وقال المدير الفني للمنتخب جمال سلامي إن مشاركة "النشامى" في كأس العالم 2026 تمثل "مجدا وتاريخا"، مؤكدا أهمية البداية الإيجابية أمام منتخب قوي مثل النمسا.



وأضاف سلامي أن المنتخب يمتلك القدرة على مجاراة المنافس وتقديم أداء تنافسي، مشيرا إلى أن نتائج المنتخبات العربية والآسيوية في البطولة تشكل حافزا إضافيا للاعبين.



بدوره، قال قائد المنتخب إحسان حداد إن الفريق سيدخل المباراة بعزيمة كبيرة، مؤكداً أن الالتزام والصبر طوال 90 دقيقة سيكونان مفتاح الأداء.



وأضاف: "لسنا من المرشحين، لكننا جئنا للاستمتاع وتقديم كل ما لدينا".



ويخوض المنتخب الأردني أولى مبارياته في كأس العالم 2026 أمام النمسا، في ظهور تاريخي أول لـ"النشامى" على الساحة العالمية.









