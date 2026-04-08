الأربعاء 2026-04-08 11:04 م

رسالة هامة من إدارة السير لجميع السائقين

الأربعاء، 08-04-2026 07:44 ص
الوكيل الإخباري-   دعت إدارة السير السائقين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في ظل الظروف الجوية السائدة، مؤكدة أن تغير الأحوال الجوية قد يفرض على السائقين تعديل نمط القيادة بما يتناسب مع طبيعة الطريق. وأشارت إلى أن القيادة في الأجواء الماطرة تتطلب وقتًا أطول للسيطرة على المركبة، إضافة إلى ضرورة زيادة الانتباه لتفادي أي مفاجآت قد تطرأ على الطرق.اضافة اعلان


وأكدت الإدارة أهمية الالتزام بقواعد السير وترك مسافات أمان كافية بين المركبات، إلى جانب تخفيف السرعة واستخدام وسائل السلامة المناسبة، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية.
 
 


أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

علما إيران وإسرائيل.

عربي ودولي وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

فلسطين استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

حالة الطقس في الأردن الاحد وأمطار على هذه المناطق - تحذيرات

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات



 






الأكثر مشاهدة