رسالة هامة من إدارة السير لجميع السائقين

الوكيل الإخباري- دعت إدارة السير السائقين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في ظل الظروف الجوية السائدة، مؤكدة أن تغير الأحوال الجوية قد يفرض على السائقين تعديل نمط القيادة بما يتناسب مع طبيعة الطريق. وأشارت إلى أن القيادة في الأجواء الماطرة تتطلب وقتًا أطول للسيطرة على المركبة، إضافة إلى ضرورة زيادة الانتباه لتفادي أي مفاجآت قد تطرأ على الطرق.





وأكدت الإدارة أهمية الالتزام بقواعد السير وترك مسافات أمان كافية بين المركبات، إلى جانب تخفيف السرعة واستخدام وسائل السلامة المناسبة، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية.







