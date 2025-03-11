رسالة هامة من إدارة السير لسائقي الطرق الخارجية عند وقت الإفطار

09:10 ص

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الوكيل الإخباري- وجهت إدارة السير رسالة هامة لسائقي الطرق الخارجية، بضرورة عدم الاستعجال بالقيادة عند اقتراب وقت الإفطار. اضافة اعلان





وأكدت أن هناك وجبات إفطار جاهزة لمستخدمي الطرق الخارجية في المحطات الأمنية والدوريات الخارجية، حيث يمكن للسائق أن يتوجه لأقرب محطة أمنية أو دورية والحصول على وجبة إفطار وأخذ قسط من الراحة ومن ثم استكمال الرحلة عبر الطرق الخارجية .



وأشارت إلى أن العملية قد تستغرق من 10 إلى 15 دقيقة، لكنها تساهم في تجنب الحوادث الخطيرة الناجمة عن السرعة الزائدة.