رسالة هامة من إدارة السير لسائقي الطرق الخارجية عند وقت الإفطار

وأكدت أن هناك وجبات إفطار جاهزة لمستخدمي الطرق الخارجية في المحطات الأمنية والدوريات الخارجية، حيث يمكن للسائق أن يتوجه لأقرب محطة أمنية أو دورية والحصول على وجبة إفطار وأخذ قسط من الراحة ومن ثم استكمال الرحلة عبر الطرق الخارجية .
وأشارت إلى أن العملية قد تستغرق من 10 إلى 15 دقيقة، لكنها تساهم في تجنب الحوادث الخطيرة الناجمة عن السرعة الزائدة.
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