رسالة هامة من إدارة السير للفضوليين

وأكدت الإدارة عبر تقريرها المروري اليومي أن هذا التصرف يُعد من أبرز مسببات الأزمات المرورية الثانوية، داعية الجميع إلى التعاون والالتزام بقواعد السير وتجنّب التجمهر أو التباطؤ عند مشاهدة الحوادث، حفاظًا على سلامة الجميع وضمان انسيابية الحركة المرورية وعدم التسبب بأزمات وأثر مروري في طرقات وشوارع المملكة .
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