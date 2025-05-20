الثلاثاء 2025-05-20 11:00 ص
 

رسالة هامة من إدارة السير للفضوليين

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 20-05-2025 08:06 ص
الوكيل الإخباري- وجّهت إدارة السير المركزية رسالة توعوية إلى المواطنين، حذّرت فيها من السلوك الخاطئ لبعض السائقين الذين يبطئون مركباتهم عند مواقع الحوادث بدافع الفضول، مما يؤدي إلى اختناقات مرورية وتعطيل حركة السير دون مبرر.اضافة اعلان


وأكدت الإدارة عبر تقريرها المروري اليومي أن هذا التصرف يُعد من أبرز مسببات الأزمات المرورية الثانوية، داعية الجميع إلى التعاون والالتزام بقواعد السير وتجنّب التجمهر أو التباطؤ عند مشاهدة الحوادث، حفاظًا على سلامة الجميع وضمان انسيابية الحركة المرورية وعدم التسبب بأزمات وأثر مروري في طرقات وشوارع المملكة .
 
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