رسميا...إطلاق نظام معلومات سوق العمل

الخميس 2026-01-08 03:23 م

الخميس، 08-01-2026 03:10 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة العمل الخميس، عن إطلاق "نظام معلومات سوق العمل" رسمياً بعد انتهاء مدة الإطلاق التجريبي.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، إن النظام يعد مشروعاً وطنياً استراتيجياً يمتد لعشر سنوات، مع التزام الوزارة بتطويره وتحديث أدواته بشكل دائم ومستمر لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.


وأوضح الزيود أن إطلاق النظام رسميا بعد استكمال المرحلة التجريبية التي خصصت لرصد ملاحظات المستخدمين، ليكون النظام مرجعاً شاملاً يوفر تشخيصاً دقيقاً لواقع السوق، ويدعم اتخاذ القرارات الحكومية المبنية على الأدلة والبيانات المحدثة؛ لضمان مواءمة العرض مع الطلب.


وبين أن النظام متوافر باللغتين العربية والإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني، حيث يتيح للقطاع الخاص فرصة ليكون شريكاً أساسياً في تحليل احتياجات سوق العمل وملفات التشغيل، مستفيداً من قاعدة بيانات تتضمن مؤشرات متنوعة مصنفة وفقاً للمعايير الدولية، مما يسهل استشراف مستقبل المهن والوظائف في المملكة.


وأشار الزيود إلى أن هذا النظام أُنجز بدعم من منظمة العمل الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبالشراكة مع دائرة الإحصاءات العامة، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووزارات التعليم العالي والاقتصاد الرقمي، إلى جانب هيئة الاعتماد ومؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل وبيانات المراكز البحثية المتخصصة كمنتدى الاستراتيجيات الأردني.
وأشار إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة؛ لضمان تشغيل النظام ضمن أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات عبر الخوادم الحكومية.

 
 


