رسميا...إطلاق نظام معلومات سوق العمل

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة العمل الخميس، عن إطلاق "نظام معلومات سوق العمل" رسمياً بعد انتهاء مدة الإطلاق التجريبي.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، إن النظام يعد مشروعاً وطنياً استراتيجياً يمتد لعشر سنوات، مع التزام الوزارة بتطويره وتحديث أدواته بشكل دائم ومستمر لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.



وأوضح الزيود أن إطلاق النظام رسميا بعد استكمال المرحلة التجريبية التي خصصت لرصد ملاحظات المستخدمين، ليكون النظام مرجعاً شاملاً يوفر تشخيصاً دقيقاً لواقع السوق، ويدعم اتخاذ القرارات الحكومية المبنية على الأدلة والبيانات المحدثة؛ لضمان مواءمة العرض مع الطلب.



وبين أن النظام متوافر باللغتين العربية والإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني، حيث يتيح للقطاع الخاص فرصة ليكون شريكاً أساسياً في تحليل احتياجات سوق العمل وملفات التشغيل، مستفيداً من قاعدة بيانات تتضمن مؤشرات متنوعة مصنفة وفقاً للمعايير الدولية، مما يسهل استشراف مستقبل المهن والوظائف في المملكة.