رسميا.. الأسيران الأردنيان عمار الحويطات وثائر اللوزي يعتنقان الحرية

وقال فرح لـ "الوكيل الاخباري" ان عمار وثائر وردت اسمائهما اليوم بشكل رسمي ضمن الكشوفات الصادرة عن هيئة شؤون الاسرى الفلسطينية .
وبين بانه لا يتوفر معلومة لغاية اللحظة عن آليه نقلهما للأردن
يشار إلى أن الأسير الحويطات معتقل في سجون الاحتلال منذ العام 2002 ومحكوم عليه بالمؤبد، فيما اعتقل الأسير اللوزي في العام 2019 ومحكوم عليه بـ19 عاماً.
وقال عُمر شقيق الأسير عمار بحديث مسبق لـ "الوكيل الإخباري" ان شقيقه معتقل منذ 2002 بعد تنفيذه عملية ضد مستوطن اسرائيلي برام الله وقتله ، وادخل الى سجن عوفر وحكم مؤبد و25 عاماً
وتابع ان شقيقه هو اصغر ممثل للحركة الاسيرة وقائد حركة فتح ومنسق لجنة الطوارئ الوطنية بسجون الاحتلال - وهي لجنة مكونة من 5 افراد تتابع اوضاع المعتقلين والاعتداءات عليهم وتتصدى لهم داخل السجون بعدة طرق مثل تنفيذ اضرابات عن الطعام
واشار ان شقيقه عرف بصموده وثباته واستمراره بالدفاع عن القضية الفلسطينية ويأبى الخضوع للاحتلال ، وانه لم يقف عند حكمه المؤبد حيث اكمل دراسته البكالوريس والماجستير في سجون الاحتلال الاسرائيلي وكان يحضر للدكتوراه
وبتفاصيل واقعة الاعتداء عليه عام 2023 ، اوضحت محامية مركز الدفاع عن الفرد في سجون الاحتلال نادية دقة بتصريح مسبق لـ "الوكيل الاخباري " نقلاُ عن الأسير عمار حويطات ، ان فرقة خاصة مؤلفة من 15 سجان كانت بانتظاره بسجن مجدو وادخلوه الى غرفة خاصة لا تحتوي كميرات - لعدم التوثيق- مكبل اليدين والأرجل وقاموا بضربه بشكل مبرح بالهراوات والأيدي والأرجل مما تسبب بفقدانه الوعي بشكل تام من شدة الاعتداء .
وتابعت دقة نقلا عن عمار " انه بعد ذلك وجد نفسه بغرفة العزل يرافقه طبيب السجن " موضحة انه امر غير مسبوق حيث لا يتم احضار طبيب الا بالحالات القصوى - واخبره الطبيب انه يعاني من كسور بالاضلاع واصابة بيده اليمنى .
وبينت ان حالته تفاقمت جراء عدم تلقيه العلاج المناسب مما تطلب نقله الى المستشفى بعد 12 يوماً من تاريخ الاعتداء عليه وتبين اصابته بالتهاب شديد جراء تورم باليد امتد للكتف اضافة الى اثار الكسور بجسده . انقر هنا
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