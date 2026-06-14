رسمياً .. الإعلان عن الطاقم التحكيمي لمباراة النشامى الأولى في المونديال

ويعاون بيدا في إدارة اللقاء الحكمان المساعدان جيرسون سانتوس من أنغولا وإلفيس نوبي من الكاميرون، فيما يتولى أوشاني ناتيون من جامايكا مهام الحكم الرابع.
ويستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة النمسا فجر الأربعاء المقبل على ملعب باي أرينا، في لقاء يترقبه الأردنيون مع الظهور الأول لـ"النشامى" في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم.
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