الثلاثاء 2026-06-09 12:23 م

رسمياً .. الحنيطي رئيساً للجنة المؤقتة في النادي الفيصلي

رسمياً .. الحنيطي رئيساً للجنة المؤقتة في النادي الفيصلي
رسمياً .. الحنيطي رئيساً للجنة المؤقتة في النادي الفيصلي
 
الثلاثاء، 09-06-2026 10:17 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن النادي الفيصلي عن قرار وزارة الشباب القاضي بتعيين السيد محمد حمود الحنيطي رئيساً للجنة المؤقتة للنادي، وذلك لمدة عام.اضافة اعلان


وتمنى النادي التوفيق والنجاح للحنيطي وأعضاء اللجنة في خدمة النادي الفيصلي، والعمل على تحقيق تطلعات جماهيره خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مسيرة النادي ويواكب طموحات محبيه.
 
 


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