رسمياً .. الحنيطي رئيساً للجنة المؤقتة في النادي الفيصلي

10:17 ص

الوكيل الإخباري- أعلن النادي الفيصلي عن قرار وزارة الشباب القاضي بتعيين السيد محمد حمود الحنيطي رئيساً للجنة المؤقتة للنادي، وذلك لمدة عام. اضافة اعلان





وتمنى النادي التوفيق والنجاح للحنيطي وأعضاء اللجنة في خدمة النادي الفيصلي، والعمل على تحقيق تطلعات جماهيره خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مسيرة النادي ويواكب طموحات محبيه.











