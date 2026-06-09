رسمياً .. الحنيطي رئيساً للجنة المؤقتة في النادي الفيصلي

وتمنى النادي التوفيق والنجاح للحنيطي وأعضاء اللجنة في خدمة النادي الفيصلي، والعمل على تحقيق تطلعات جماهيره خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مسيرة النادي ويواكب طموحات محبيه.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة المياه والري ومياهنا تنفذان مشروع التحول الذكي لتعزيز اتخاذ القرار المبني على البيانات
-
بني مصطفى: تعزيز العمل العربي المشترك في قضايا التنمية الاجتماعية
-
وزير الطاقة: تعزيز أمن التزود بالطاقة أولوية وطنية
-
الأمن العام : ضبط سلاح ناري بحوزة طالب داخل مدرسة
-
أمانة عمّان تحصد الوصافة في الحماية من الفيضانات عالمياً
-
سمو الأمير حسين في لقاء مع “بي إن سبورت” من معسكر النشامى في الولايات المتحدة قريباً - فيديو
-
ولي العهد يهنئ الملك بعيد الجلوس: حفظك الله وأدامك قائدا وسندا
-
المومني: ذكرى عيد الجلوس الملكي محطة وطنية لاستذكار مسيرة حافلة بالعمل والإنجاز