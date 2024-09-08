رسميا.. تحديد الكليات والتخصصات لطلبة التوجيهي “الخطة الجديدة”

للتعرف على (الكليات/التخصصات) التي يحق لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) المسار الأكاديمي الالتحاق بها الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: https://bit.ly/3Tg3aRx
للتعرف على (الكليات/التخصصات) التي يحق لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) المسار المهني الالتحاق بها الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: https://bit.ly/3AWw1Ek
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