رسميا.. تحديد الكليات والتخصصات لطلبة التوجيهي “الخطة الجديدة”

الوكيل الإخباري- حدد مجلس التعليم العالي بشكل نهائي (الكليات/التخصصات) التي يمكن لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) المسار الأكاديمي والمسار المهني الالتحاق بها اعتباراً من العام الجامعي 2026-2027.

اضافة اعلان



للتعرف على (الكليات/التخصصات) التي يحق لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) المسار الأكاديمي الالتحاق بها الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: https://bit.ly/3Tg3aRx