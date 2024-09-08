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رسميا.. تحديد الكليات والتخصصات لطلبة التوجيهي “الخطة الجديدة”

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
الأحد، 08-09-2024 09:38 م

الوكيل الإخباري-   حدد مجلس التعليم العالي بشكل نهائي (الكليات/التخصصات) التي يمكن لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) المسار الأكاديمي والمسار المهني الالتحاق بها اعتباراً من العام الجامعي 2026-2027.

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للتعرف على (الكليات/التخصصات) التي يحق لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) المسار الأكاديمي الالتحاق بها الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: https://bit.ly/3Tg3aRx

 
للتعرف على (الكليات/التخصصات) التي يحق لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) المسار المهني الالتحاق بها الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: https://bit.ly/3AWw1Ek

 
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