رسميا.. ضم هذا اللاعب بدلا من صبرة المصاب إلى قائمة النشامى

وجاء قرار ضم أبو غوش بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب إبراهيم صبرة بتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى، ما استدعى استبعاده من القائمة.
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