الإثنين 2026-06-08 09:33 م

رسميا.. ضم هذا اللاعب بدلا من صبرة المصاب إلى قائمة النشامى

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منتخب النشامى
 
الإثنين، 08-06-2026 08:23 م

الوكيل الإخباري-   قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال سلامي ضم اللاعب محمد أبو غوش إلى قائمة النشامى لكأس العالم 2026.

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وجاء قرار ضم أبو غوش بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب إبراهيم صبرة بتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى، ما استدعى استبعاده من القائمة.

 
 


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