الإثنين 2026-03-30 06:24 م

رسو 4 بواخر بالعقبة اثنتان محملتان بالبنزين والغاز

شركة ميناء حاويات العقبة
ميناء العقبة
 
الإثنين، 30-03-2026 06:17 م

الوكيل الإخباري-   قال مصدر  إن 4 بواخر رست، الاثنين، على أرصفة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.

وأضاف المصدر أن ميناء العقبة الجديد سيستقبل مساء اليوم باخرة ذرة بحمولة 30 ألف طن، مشيرا إلى أن الميناء سينتهي اليوم من تفريغ باخرة سكر ترانزيت موجهة إلى العراق بحمولة 80 ألف طن.


وأشار إلى أن ميناء النفط والغاز المسال بالعقبة يجري عمليات تفريغ باخرة بنزين بحمولة 35 ألف طن، وباخرة غاز بحمولة 12 ألف طن.

 
 


gnews

