رسو 4 بواخر بالعقبة اثنتان محملتان بالبنزين والغاز

الوكيل الإخباري- قال مصدر إن 4 بواخر رست، الاثنين، على أرصفة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.

وأضاف المصدر أن ميناء العقبة الجديد سيستقبل مساء اليوم باخرة ذرة بحمولة 30 ألف طن، مشيرا إلى أن الميناء سينتهي اليوم من تفريغ باخرة سكر ترانزيت موجهة إلى العراق بحمولة 80 ألف طن.