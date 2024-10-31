رصد زلزال بقوة 4.1 على مقياس ريختر في العقبة

الوكيل الإخباري- كشف مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان عن رصد زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر جنوب خليج العقبة صباح اليوم الخميس.



وقال سويدان لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم رصد الزلزال الساعة 7:35 بتوقيت عمّان، على عمق 6 كم، ويبعد نحو 9 كم من شرق مدينة شرم الشيخ المصرية.

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