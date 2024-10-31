رصد زلزال بقوة 4.1 على مقياس ريختر في العقبة

وقال سويدان لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم رصد الزلزال الساعة 7:35 بتوقيت عمّان، على عمق 6 كم، ويبعد نحو 9 كم من شرق مدينة شرم الشيخ المصرية.
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