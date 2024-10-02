رغم إعادة فتح أجواء المملكة.. شركات طيران تلغي رحلاتها للأردن الأربعاء والخميس

الوكيل الإخباري- ماجد الدباس - أعلنت شركة طيران الإمارات عن إلغاء رحلاتها من وإلى العراق وإيران والأردن اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

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أيضا أعلن متحدث باسم فلاي دبي عن إلغاء الرحلات إلى كل من الأردن والعراق وإسرائيل وإيران لليوم وغدا، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول المسافرين المتوجهين إلى هذه الوجهات.

يأتي ذلك رغم إعلان الأردن إعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران.

ولا يُعلم إذا ما كانت شركات طيران أخرى قد ألغت رحلاتها وأبلغت الأردن رسميا بذلك، فيما حاول "الوكيل الاخباري" الاتصال مرارا برئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو لأخذ اجابة رسمية منه، إلا انه لم يرد.