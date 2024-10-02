رغم إعادة فتح أجواء المملكة.. شركات طيران تلغي رحلاتها للأردن الأربعاء والخميس

يأتي ذلك رغم إعلان الأردن إعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران.
ولا يُعلم إذا ما كانت شركات طيران أخرى قد ألغت رحلاتها وأبلغت الأردن رسميا بذلك، فيما حاول "الوكيل الاخباري" الاتصال مرارا برئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو لأخذ اجابة رسمية منه، إلا انه لم يرد.
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