رفع أكثر 150 طن نفايات وإطلاق 75 حملة نظافة في غابات جرش

الوكيل الإخباري- قال مدير مكتب حماية البيئة في محافظة جرش مصطفى الزيود، الأربعاء، إنه تم رفع أكثر من 150 طنا من النفايات منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، من الغابات والمناطق الحرجية والمواقع العامة.

وأضاف الزيود أنه تم إطلاق أكثر من 75 حملة نظافة خلال الفترة ذاتها، بالتعاون مع شرطة البيئة والجهات الرسمية والشعبية داخل المحافظة، أسهمت في إزالة النفايات من العديد من المواقع.



وبيّن أنه تم توزيع أكثر من 150 حاوية بسعة 1110 لتر، إضافة إلى أكثر من 50 سلة نفايات في مواقع التنزه والمناطق العامة، مشيرًا إلى تخصيص مبلغ 20 ألف دينار من مخصصات مجلس المحافظة لشراء حاويات جديدة.



وأشار إلى أنه تم تحرير أكثر من 406 مخالفات وفق القانون الإطاري، تتعلق بالإلقاء العشوائي للنفايات، لافتًا إلى تفعيل إنفاذ القانون الإطاري لعام 2020.



وأوضح الزيود أن الغابات في لواء المعراض تُعد من أكثر مناطق التنزه البيئي، ما يؤدي إلى تراكم النفايات فيها، داعيًا الزوار إلى عدم ترك النفايات في مواقع التنزه.