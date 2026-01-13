الثلاثاء 2026-01-13 08:41 ص

رفع الجاهزية القصوى في إربد للتعامل مع الحالة الجوية السائدة

إربد
ارشيفية
 
الثلاثاء، 13-01-2026 07:27 ص
الوكيل الإخباري-   أكد محافظ إربد، رضوان العتوم، أن الدوائر الرسمية كافة والبلديات ومديريات الأشغال والخدمات المشتركة في المحافظة جاهزة للتعامل مع المنخفض الجوي.اضافة اعلان


وقال العتوم إن غرفة الطوارئ في المحافظة تعمل على مدار الساعة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للتعامل مع أي ملاحظة ترد لها، مبينا أن المؤسسات الخدمية جاهزة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول والإبقاء على ديمومة انسياب الحركة المرورية.

وأشار إلى أن أعمال الصيانة لعبّارات تصريف المياه مستمرة، وتم تعزيز الكوادر في البؤر الساخنة، وتجهيز دور الإيواء.

ودعا المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق المنخفضة، وتفقد المضخات الغاطسة، وتأمين البضائع في التسويات، واتباع إرشادات الأمن العام في الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وتوفير التهوية اللازمة، والإبلاغ عن أي ملاحظات فورًا عبر الأرقام المخصصة لغرف العمليات.
 
 


