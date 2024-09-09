رفع الحد الأدنى لمعدل "التوجيهي" لدراسة الطب وطب الأسنان اعتباراً من العام المقبل

الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة رفع الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة المطلوب لدراسة تخصصي الطب وطب الأسنان داخل الأردن في جميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة إلى 90%، وذلك اعتباراً من مطلع العام الجامعي المقبل 2025-2026، لينسجم هذا القرار مع معدل الثانوية العامة المطلوب لدراسة تخصصي الطب وطب الأسنان خارج المملكة.

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