رفع الحد الأدنى لمعدل "التوجيهي" لدراسة الطب وطب الأسنان اعتباراً من العام المقبل

كما قرر مجلس التعليم العالي أيضاً تخفيض أعداد الطلبة الأردنيين المقرر قبولهم في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية الخاصة بنسبة 20%، وذلك اعتباراً من مطلع العام الجامعي المقبل 2025-2026، لينسجم هذا القرار مع ما تم تطبيقه على الجامعات الرسمية.
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