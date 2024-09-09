 
الإثنين 2024-09-09 08:44 م
 
 

رفع الحد الأدنى لمعدل "التوجيهي" لدراسة الطب وطب الأسنان اعتباراً من العام المقبل

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
الإثنين، 09-09-2024 07:11 م

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس التعليم العالي في جلسته برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة رفع الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة المطلوب لدراسة تخصصي الطب وطب الأسنان داخل الأردن في جميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة إلى 90%، وذلك اعتباراً من مطلع العام الجامعي المقبل 2025-2026، لينسجم هذا القرار مع معدل الثانوية العامة المطلوب لدراسة تخصصي الطب وطب الأسنان خارج المملكة.

اضافة اعلان


كما قرر مجلس التعليم العالي أيضاً تخفيض أعداد الطلبة الأردنيين المقرر قبولهم في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية الخاصة بنسبة 20%، وذلك اعتباراً من مطلع العام الجامعي المقبل 2025-2026، لينسجم هذا القرار مع ما تم تطبيقه على الجامعات الرسمية.

 
gnews

أحدث الأخبار

الامن العام

أخبار محلية الامن العام : دوريات امنية باللباسين المدني والعسكري - صور

الأحوال المدنية والجوازات

أخبار محلية الأحوال المدنية: 7 آلاف طلب إصدار بطاقة شخصية اليوم

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان في مديرية العمليات الحربية

الحجز على مركبة

أخبار محلية الامن العام : الحجز على جميع هذه المركبات والقبض على اشخاص - صور

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية رفع الحد الأدنى لمعدل "التوجيهي" لدراسة الطب وطب الأسنان اعتباراً من العام المقبل

نقود

اقتصاد محلي توضيح من البنك المركزي بشأن قروض البنوك

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي: توقع استقرار التضخم في الأردن العام الحالي

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يتابع تمرينًا لاختبار الجاهزية القتالية لسلاح المدفعية - صور



 


الأكثر مشاهدة