الوكيل الإخباري- أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز، أن حصول الشاطئ الأزرق في محمية العقبة البحرية على شهادة العلم الأزرق الدولي للعام الثالث على التوالي هو تتويج لجهود متكاملة تبذلها السلطة بالتعاون مع الشركاء كافة، للحفاظ على خليج العقبة ككنز طبيعي مستدام ووجهة رائدة للسياحة البيئية.

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جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الاثنين، مراسم رفع العلم الأزرق في الشاطئ الأزرق، التابع لمحمية العقبة البحرية، بحضور مفوض البيئة والمحميات الطبيعية الدكتور أيمن سليمان، وأمين سر الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية والقائم بأعمال الإدارة التنفيذية المهندس خالد الكردي، ومدير محمية العقبة البحرية ناصر الزوايدة، وأعضاء اللجنة الوطنية للعلم الأزرق، وكوادر المحمية.



وقال الفايز إن هذا الإنجاز يأتي ضمن تنفيذ الخطة الاستراتيجية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (2024–2028)، والتي تسعى إلى تعزيز السياحة البيئية المسؤولة، والحفاظ على النظام البيئي البحري، وترسيخ العقبة كنموذج إقليمي في السياحة الساحلية المستدامة.



وأشار إلى أن المحمية نجحت في تطبيق معايير برنامج العلم الأزرق الدولي، لاسيما ما يتعلق بجودة المياه من خلال فحوصات دورية تضمن نظافتها وسلامتها للسباحة، إلى جانب الإدارة البيئية المستدامة للنفايات، وتنفيذ برامج توعية بيئية موجهة للزوار، وتوفير مرافق آمنة ومتطورة، تشمل ممرات لذوي الإعاقة وخدمات الإسعافات الأولية، بما يرفع من جودة الخدمات ويعزز تجربة الزوار.



من جانبه، أعرب الكردي عن اعتزاز الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية بمنح الشاطئ هذا التصنيف الدولي للعام الثالث على التوالي، مشيرًا إلى أن برنامج العلم الأزرق لا يُمنح إلا للشواطئ ومراسي القوارب التي تلتزم بأعلى معايير الجودة البيئية والخدمية، وتُظهر التزامًا فعليًا بحماية البيئة البحرية.

وقال إن استمرار محمية العقبة البحرية في الحصول على هذا الاعتراف العالمي يضعها في مصاف النماذج الناجحة في الإدارة البيئية الساحلية، مشيرًا إلى أن الجمعية، بصفتها المشغل الوطني للبرنامج، تتولى مهام التقييم والتأهيل والرقابة لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.



وخلال المراسم، سلّم الكردي شهادة العلم الأزرق لمحمية العقبة البحرية، وتم رفع العلم على سارية الشاطئ الأزرق في لحظة رمزية تؤكد مكانة العقبة كوجهة بيئية عالمية.

كما شهد الحفل مشاركة 40 طالبًا من مدرسة التاسعة الأساسية للبنين ضمن البرنامج التوعوي "#اعرف_محميتك"، الذي تنفذه المحمية لتعزيز الوعي البيئي بين الطلبة وإشراكهم في جهود حماية البيئة البحرية.



وأشاد الفايز بمساهماتهم، داعيًا إياهم إلى مواصلة هذا الدور المهم في الحفاظ على إرث العقبة البيئي.