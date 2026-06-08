رفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين العام القادم 30 دينارا شهريا لمن رواتبهم تقل عن 600 دينار

الوكيل الإخباري- وجه رئيس الوزراء جعفر حسان بزيادة شهريَّة مقدارها 30 ديناراً على رواتب الموظَّفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقلُّ رواتبهم عن 600 دينار شهرياً، مثلما يوجِّه بإيجاد الحيِّز المالي ورصد المخصَّصات المطلوبة لتحقيق ذلك في موازنة عام 2027م.

اضافة اعلان

وتشمل هذه الزيادة الشهرية المتقاعدين على نظام التقاعد المدني والعسكري حيث تقدر قيمة الزيادة بـ20 مليون دينار شهريا و250 مليون دينار سنويا.

وكانت آخر زيادة على الرواتب للموظفين في عام 2012 وهي زيادة غير مسبوقة على الرواتب.

ومن المتوقع أن يستفيد نحو 500 ألف موظف من قرار رفع الرواتب.

ولا يشمل هذا القرار متقاعدي الضمان الاجتماعي كون تقاعد الضمان له مسار مختلف ومجلس إدارة وقوانين مختلفة.