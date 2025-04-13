رفع علم الأردن في جميع المحافظات احتفالا باليوم الوطني للعلم الأردني

09:24 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/727288 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تشهد محافظات ومناطق المملكة يوم الأربعاء المقبل، الموافق للسادس عشر من نيسان، وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، رفع العلم الأردني في مواقع رئيسة، وفي مختلف المواقع، احتفالاً باليوم الوطني للعلم الأردني. اضافة اعلان





وتم تخصيص مواقع في محافظات المملكة، رفعت عليها سوارٌ للأعلام بطول 20 متراً، سيتم رفع العلم الأردني عليها احتفاءً بهذه المناسبة.



وقال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة إن الوزارة، واحتفالاً بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، تطلق حملة "علمنا عالٍ" للتأكيد على مكانة العلم الأردني ومقامه العزيز، باعتباره أحد أبرز رموز السيادة الوطنية الذي يتوحد الأردنيون حوله.



وأضاف الوزير الرواشدة: "في نسيج العلم يجتمع عمق تاريخنا وتتجلى دلالة هويتنا في امتدادها العربي، وهو الجامع لكل الفئات والجهات والمناطق والأديان والطبقات الاجتماعية، والراية التي نتفيأ بها ظلال الوطن."



وزاد الرواشدة إن العلم يمثل رمزاً لقيم الدولة والقيادة الأردنية المتمثلة في الوسطية والاعتدال والاعتزاز بالتراث العربي الإسلامي والانفتاح على العالم، لافتاً إلى أن العلم الأردني الذي تم اعتماده رسمياً في 16 نيسان 1928، مستوحى من علم الثورة العربية الكبرى عام 1916 الذي مثل راية الثورة على الظلم والتوق إلى الحرية.



وأشار الرواشدة إلى أن هذه الحملة تأتي لتؤكد قيم الاعتزاز برمزية العلم، وتجسد المعنى الذي يرتفع فيه العلم بشموخ على سارية المجد وبيوت العز والكرم في أردن الحضارة والتاريخ والإباء في ظل القيادة الهاشمية وسليلها الحفيد الواحد والأربعين للرسول العربي محمد (صلى الله عليه وسلم) جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الميمون سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.