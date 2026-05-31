رفع قرابة 650 طنا من النفايات خلال عطلة عيد الأضحى في جرش

وقال المدير التنفيذي لبلدية جرش الكبرى علي شوقة،الأحد، إن البلدية رفعت قرابة 150 طنا من النفايات خلال عطلة عيد الأضحى، مبينا أن كوادر البلدية عملت على مدار الساعة لضمان عدم تراكم النفايات.
وأضاف شوقة، أن البلدية أزالت جميع مواقع بيع الأضاحي، ونفذت أعمال رش وتعقيم لمواقع بيع وذبح الأضاحي، موضحا أنها أزالت قرابة 27 بسطة من داخل مدينة جرش.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي يعزي عشيرة العتوم وآل ناصيف
-
تكريم عاملين في "سلطة البترا" عثروا على مفقودات بقيمة 100 ألف دينار
-
الأردن يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان فورا
-
مؤسسة الغذاء والدواء تجدد تحذيرها من هذه الحبوب
-
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 29.3 % خلال آذار 2026
-
محاكم التنفيذ الشرعي تنجز 144 مذكرة خلال عطلة العيد
-
الإحصاءات: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان إلى 16.1% في الربع الأول 2026
-
دائرة الأحوال المدنية تصدر 1207 جوازات سفر خلال عطلة العيد