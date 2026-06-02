رفع 4 أطنان نفايات من سد الملك طلال بمشاركة 300 شخص

الوكيل الإخباري- رفعت كوادر مكتب حماية البيئة في محافظة جرش نحو 4 أطنان من النفايات من منطقة سد الملك طلال، ضمن البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وذلك خلال حملة نظافة وطنية شاملة نفذتها وزارة البيئة في مختلف محافظات المملكة، وفق مدير مكتب حماية البيئة في جرش مصطفى الزيود، الثلاثاء.





وقال الزيود إن مكتب حماية البيئة نفذ حملة نظافة في منطقة سد الملك طلال بمشاركة نحو 300 شخص، وبحضور محافظ جرش مالك خريسات ومدير شرطة جرش العميد الركن رأفت المعايطة ومديري الدوائر الرسمية في المحافظة.





