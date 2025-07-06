"رقص الدبكة" حاضر في النوادي الصيفية لأمانة عمّان

ويهدف النادي، الذي تُقام فعالياته يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، إلى استغلال أوقات فراغ الأطفال خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في أجواء ممتعة ومحفزة.
وتشمل فعاليات النادي الصيفي، الذي يستهدف الأطفال من عمر 7 إلى 13 سنة، العديد من الأنشطة والبرامج التعليمية والتثقيفية، كأنشطة الحساب الذهني، وألعاب الشطرنج، وبرنامج "الاجتماعي الصغير"، ودروس الخط العربي، وحصص التوعية المرورية، والتحدث أمام الجمهور.
كما تضم نشاطات ترفيهية وألعابًا للأطفال كفقرات مسرح الدمى، والحكواتي، ودروس تعلم الرسم، ورقص الدبكة، والأشغال اليدوية، وتعلم الطهي، بالإضافة إلى العديد من الزيارات الميدانية والأنشطة المتنوعة.
وتُقام فعاليات النادي الصيفي في المراكز العشرة التابعة لدائرة المرافق والبرامج الاجتماعية المنتشرة في مناطق عمّان، وتضم: مركز الأمير هاشم في الهاشمي الشمالي، مركز اليوبيل في مخيم الحسين، مركز أبو بكر الصديق في خريبة السوق، مركز الملكة نور في الهاشمي الجنوبي، مركز الراية في جبل النزهة، مركز أسماء بنت أبي بكر في جبل الزهور، مركز فاطمة الزهراء في ماركا الشمالية، مركز وادي الحدادة في الحدادة، مركز محمود القضاة في جبل النصر، ومركز أبو درويش في الأشرفية.
وتدعو أمانة عمّان الكبرى أولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم في النادي الصيفي للاستفادة من هذه الفرصة المميزة لتنمية مهاراتهم، وقضاء عطلة صيفية ممتعة ومفيدة.
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