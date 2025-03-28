الجمعة 2025-03-28 05:32 م
 

رقيب سير وطاقم دورية نجدة ينقذان طفلين علقا داخل مركبة في محافظة العقبة

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 28-03-2025 04:54 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ أحد رقباء السير العاملين في محافظة العقبة تعامل مع نداء مواطنين شاهدوا طفلين صغيرين علقا داخل إحدى المركبات ويعانيان من نقص في الأكسجين.اضافة اعلان


مؤكدًا أنّ رقيب السير قام على الفور  باستدعاء أقرب دوريات النجدة، حيث قاموا بفتح المركبة وإخراج الطفلين وكانا بصحة جيدة. 

مهيباً وبالجميع ولسلامة أطفالهم عدم تركهم داخل المركبات تحت أي ظرف كان أو بصرف النظر عن المدّة الزمنيّة قصيرة كانت أو طويلة، تجنباً لتعرّضهم للاختناق أو تعريض سلامتهم للخطر.
 
gnews

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