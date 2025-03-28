رقيب سير وطاقم دورية نجدة ينقذان طفلين علقا داخل مركبة في محافظة العقبة

مؤكدًا أنّ رقيب السير قام على الفور باستدعاء أقرب دوريات النجدة، حيث قاموا بفتح المركبة وإخراج الطفلين وكانا بصحة جيدة.
مهيباً وبالجميع ولسلامة أطفالهم عدم تركهم داخل المركبات تحت أي ظرف كان أو بصرف النظر عن المدّة الزمنيّة قصيرة كانت أو طويلة، تجنباً لتعرّضهم للاختناق أو تعريض سلامتهم للخطر.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات للتهنئة بعيد الفطر
-
مفاجأة فلكية: الهلال موجود لكن لا يمكن رؤيته
-
جامعة اليرموك تُطلق عملية "التسجيل التجريبي" لطلبتها
-
زراعة البادية الشمالية الغربية تصدر إرشادات لمكافحة حشرة الزيتون القطنية
-
الأمن السيبراني ينشر توصيات لتخفيف الإصابة بالبرمجيات الخبيثة
-
"التوثيق الملكي" يعرض أقدم برنامج حكومي موثق في تاريخ الأردن
-
الزرقاء تحكم خطتها الأمنية والرقابية لاستقبال عيد الفطر وسط إجراءات حازمة
-
مطالب بإنشاء "جسر مشاة" في كلية عجلون حفاظًا على حياة الطلبة