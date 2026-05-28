رقيب سير ينقذ حياة شابة بعد تعرّضها لحالة مرضية في عمان

الوكيل الإخباري- قدّمت عائلة إحدى الشابات اليوم الشكر لأحد رقباء السير من مرتبات سير العاصمة، على موقفه الإنساني والجريء الذي أنقذ خلاله حياة ابنتهم والتي أصابتها حالة مرضية (ابتلاع لسانها )أثناء وجودها داخل مركبتها بالشارع العام وسط العاصمة.





وكيف كان لحسن تصرف رقيب السير وزملائه وسرعته، الأثر الكبير في إنقاذ حياتها، حيث قام رقيب السير على الفور بقيادة المركبة بمساعدة زملائه الذين عملوا على فتح الطريق أمامه لحين إيصالها لأقرب مستشفى، ليتم هناك إجراء الإسعاف الأولي الذي أنقذها وهي الآن بحالة جيدة ومستقرة.





