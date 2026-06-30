"رماح الكرامة".. تمرين تعبوي بالذخيرة الحية للواء الهاشمي الآلي/51

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازين قدّمهما قائد المنطقة العسكرية الوسطى وقائد اللواء، استعرضا خلالهما مراحل التخطيط والتحضير والتنفيذ، والأهداف التدريبية المرجوة من التمرين، الهادف إلى رفع مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قدرة الوحدات على التعامل مع مختلف المواقف والتحديات ضمن بيئة عملياتية تحاكي ظروف المعركة الحديثة.
وشاهد رئيس هيئة الأركان المشتركة مجريات التمرين الذي اشتمل على تنفيذ عدد من الواجبات التعبوية والرمايات الحية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة بإسنادها القياسي، إلى جانب تطبيق إجراءات القيادة والسيطرة والتنسيق بين الوحدات المشاركة، بما ينسجم مع الخطط التدريبية المعتمدة في القوات المسلحة الأردنية.
وأظهر المشاركون مستوىً عالياً من الكفاءة والاحترافية في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، وهو ما عكس ما تتمتع به مرتبات اللواء من جاهزية قتالية ومعنويات عالية وقدرة على تنفيذ الواجبات بكفاءة واقتدار في مختلف الظروف.
وفي ختام التمرين، نقل اللواء الركن الحنيطي تحيات واعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمشاركين، مشيداً بالمستوى المتميز الذي أظهروه خلال مراحل التمرين كافة، وبالجهود المبذولة في التخطيط والإعداد والتنفيذ، مؤكداً أهمية مواصلة تنفيذ التمارين النوعية والواقعية التي تسهم في تطوير القدرات القتالية وتعزيز الجاهزية العملياتية للوحدات والتشكيلات، بما يمكّن القوات المسلحة من تنفيذ مختلف واجباتها ومهامها بكفاءة واقتدار دفاعاً عن الوطن وحمايةً لمنجزاته.
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