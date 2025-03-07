"رمضانيات 2025".. أجواء روحانية وثقافية تضيء ليالي الزرقاء

الوكيل الإخباري- انطلقت، مساء أمس الخميس، في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، فعاليات برنامج "رمضانيات 2025"، في أجواء رمضانية مفعمة بالبهجة والتواصل، بحضور مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي، إلى جانب عدد من الفاعليات الرسمية وممثلي المجتمع المحلي وجمع غفير من أهالي الزرقاء.

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وقال الزعبي، خلال حفل الافتتاح، إن هذه الفعاليات تجسد قيم المحبة والتسامح والتواصل الاجتماعي التي يحييها شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أهمية الثقافة في مد الجسور بين الأجيال وتعزيز التلاحم المجتمعي.



وأشار إلى "أن نجاح هذا البرنامج يعتمد على تفاعل ومشاركة الجميع، فكل حضور ومساهمة تضيف بُعدًا جديدًا لهذا الحدث الثقافي المميز".



واستهلت فعاليات اليوم الأول بكرنفالات للأطفال قدمتها فرقة فراشات، وعرض مسرحي للأسرة بعنوان "كوكب الألوان" عبر مسرح الدمى، كما أبهجت الفرقة الهاشمية للإنشاد الديني الحضور بأناشيد روحانية متميزة.



وتضمنت الفعاليات فقرات شخصيات كرتونية، والمسحراتي، والرسم الحر، والخط العربي، إضافة إلى افتتاح معرض الصناعات الثقافية والحرفية، ومعرض منشورات وزارة الثقافة، وسط تفاعل كبير من الزوار.



واختتمت الأجواء الرمضانية بتوزيع الحلويات والمشروبات التقليدية، في أمسية جسدت عبق رمضان ودفء التواصل الاجتماعي.