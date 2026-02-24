"رمضان بالخير 2026": الخيرية الهاشمية توزع طرودًا غذائية على اللاجئين الفلسطينيين

12:03 م

الوكيل الإخباري- تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفيذ تدخلاتها الإنسانية ضمن برنامج الأمن الغذائي، في إطار حملة "رمضان بالخير 2026"، بما يعزّز منظومة الحماية الاجتماعية ويستهدف الأسر الأكثر احتياجًا خلال الشهر الفضيل.





وشمل التدخل توزيع طرود غذائية بدعم من Ummah Welfare Trust، لصالح أسر اللاجئين الفلسطينيين في مخيم حطين ومخيم السخنة ومخيم الزرقاء، ضمن شراكة إنسانية تسهم في تعزيز الاستجابة المنظمة وتوسيع نطاق الوصول إلى الفئات المستهدفة، وبما يخفف الأعباء المعيشية عن الأسر المستفيدة خلال شهر رمضان المبارك.



وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قد أطلقت حملتها الرمضانية السنوية "رمضان بالخير 2026"، في إطار رسالتها الإنسانية المستمرة، وبما يجسّد قيم التكافل والتضامن التي يتميّز بها شهر رمضان المبارك، حيث تُنفَّذ الحملة هذا العام عبر مسارين متوازيين؛ أحدهما داخل الأردن، والآخر موجّه لدعم الأشقاء في قطاع غزة.



وفي الأردن، تركّز الحملة على تقديم الطرود الغذائية للأسر العفيفة وأسر اللاجئين في مختلف المحافظات، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية، وضمان وصول الدعم الغذائي إلى الفئات الأكثر احتياجًا خلال الشهر الفضيل، ضمن آليات توزيع منظمة تضمن العدالة والكرامة الإنسانية.





