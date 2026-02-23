رمضان في الكرك.. أجواء روحانية وعادات تعكس عمق التراث

وعبر مواطنون في مختلف ألوية المحافظة عن فرحتهم بقدوم الشهر الفضيل من خلال تزيين الشوارع وأبواب المحلات التجارية والمنازل بفوانيس رمضان التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من تقاليد رمضان، لتعكس الروح الرمضانية الممتزجة بالفرح والبهجة والتي اعتاد عليها الناس عبر الأجيال.
ويرى الباحث في التراث الشعبي فايز الذنيبات أن الفرحة بشهر رمضان في الذاكرة الشعبية الأردنية تنبع من أبعاده الدينية العميقة، إذ يعد الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة، مشيرا الى أن هذه المكانة الدينية المتميزة منحت رمضان حضورا خاصا في الوجدان الجماعي، وجعلته متصلا بحياة الناس اليومية وتقاليدهم الاجتماعية والثقافية.
