رمضان في الكرك.. أجواء روحانية وعادات تعكس عمق التراث

الوكيل الإخباري-    تشهد محافظة الكرك خلال شهر رمضان المبارك أجواء استثنائية وطقوسا اجتماعية ودينية تعكس خصوصية هذا الشهر الكريم في حياة المواطنين، حيث يتغير نمط الحياة وتتنوع العادات بما يتناغم مع روحانية الشهر وأجوائه المميزة.

وعبر مواطنون في مختلف ألوية المحافظة عن فرحتهم بقدوم الشهر الفضيل من خلال تزيين الشوارع وأبواب المحلات التجارية والمنازل بفوانيس رمضان التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من تقاليد رمضان، لتعكس الروح الرمضانية الممتزجة بالفرح والبهجة والتي اعتاد عليها الناس عبر الأجيال.


ويرى الباحث في التراث الشعبي فايز الذنيبات أن الفرحة بشهر رمضان في الذاكرة الشعبية الأردنية تنبع من أبعاده الدينية العميقة، إذ يعد الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة، مشيرا الى أن هذه المكانة الدينية المتميزة منحت رمضان حضورا خاصا في الوجدان الجماعي، وجعلته متصلا بحياة الناس اليومية وتقاليدهم الاجتماعية والثقافية.

 

وأشار الباحث الشرعي رامي العساسفة إلى أن من عادات رمضان في الأردن تزيين المساجد والمآذن بالأنوار والأضواء البراقة احتفالا بشهر العبادة والقيام والصلاة، حيث تمتلئ المساجد بالمصلين ويتهيأ لها كل شيء لتظهر في أبهى صورها خلال هذا الشهر الفضيل.

 
 


