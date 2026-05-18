الإثنين 2026-05-18 10:46 ص

رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية الخميس المقبل

الإثنين، 18-05-2026 10:00 ص
الوكيل الإخباري-   قال مساعد المدير العام للتأمينات والناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن رواتب المتقاعدين ستكون في الحسابات البنكية يوم الخميس المقبل الموافق 21 أيار 2026، حيث سيتم صرفها مضافاً إليها الزيادة السنوية التي تم إقرارها للعام الحالي بقيمة ستة دنانير وسبعون قرشاً.اضافة اعلان


وبيّن المجالي أن قرار صرف الرواتب التقاعدية في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد في 24 من كل شهر يأتي بهدف تمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم مع قُرب عيد الأضحى المبارك.
 
 


