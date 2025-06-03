روبين: دائرة الحج والعمرة بذلت جهودا مضنية لتطوير الخدمات والمخيمات

الوكيل الإخباري- قال المختص في قطاع الحج والعمرة أسامة روبين إن الخدمات التي ستقدمها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية للحجاج الأردنيين في موسم الحج لهذا العام متطورة جدا، وفيها نقلة نوعية كبيرة يلمسها أي حاج أو عامل في هذا القطاع.

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وأضاف روبين في تصريحات صحافية أن المخيمات المخصصة للحجاج الأردنيين من أفضل المخيمات وأرقاها وأقلها سعرا على مستوى بعثات دول العالم، موجها الشكر والتقدير لكوادر وزارة الأوقاف وعلى رأسها وزيرها الدكتور محمد الخلايلة، ومدير دائرة الحج والعمرة مجدي البطوش، ومدير الحج لؤي العرضان، وكافة موظفين دائرة الحج والعمرة على الجهود الجبارة التي بذلوها لأحداث النقلة النوعية الكبيرة في الخدمات المقدمة للحجاج في عرفة ومنى وباقي المشاعر، سواء من حيث الخيام المريحة أو الحدائق أو المساحات أو التكييف أو دورات المياه وغيره.



ولفت روبين إلى أن هذه الخدمات ما كانت ستقدم بهذا الشكل المتطور لولا أن المعنيين في دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف بذلوا جهودا مضنيا وسخروا كل جهودهم ووقتهم وإمكانياتهم لتكون الاستعدادات لموسم الحج الحالي بهذا الوجه المشرق، مضيفا أن هذا الجهد الجبار كان متبوعا بقرار مُقدر يتمثل باختيارهم للجهة المنفذة للخدمات والمتمثلة بشركة إسناد ممثلة برئيسها التنفيذي مازن بن غازي درار الذي كان له الدور الكبير بالتعاون مع الوزارة في تطوير الخدمات وتقديم أفضل المخيمات بأقل الأسعار .



وأكد روبين أن وزارة الأوقاف من خلال الزيارات الميدانية التي قام بها البطوش والعرضان للمتابعة والاطلاع وإبداء الملاحظات على تجهيزات المخيمات لهذا العام فرضت على منفذ الخدمة تحسين المخيمات والخدمات المقدمة ورفع مستواها مقارنة بالعام الماضي.



وختم روبين مشيدا بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال التطوير المستمر وتذليل جميع العقبات أمام ضيوف الرحمن.