الثلاثاء 2026-06-02 11:31 م

روبيو ينفي علمه بتقارير عن تنسيق أميركي - إسرائيلي يمس الوصاية الهاشمية على "الأقصى"

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
ماركو روبيو
 
الثلاثاء، 02-06-2026 09:31 م
الوكيل الإخباري-   نفى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، علمه بالتقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل على سحب الوصاية الهاشمية عن المسجد الأقصى في القدس.اضافة اعلان


وردا على سؤال عن صحة هذه التقارير الإعلامية أكد روبيو خلال جلسة استماع علنية أمام الكونغرس الأميركي أنه ليس لديه علم بهذه التقارير ولم يسمع بهذا الأمر إطلاقا، وأن هذه أول مرة يسمع نقاشا مرتبطا بهذا الأمر.
وشدد روبيو على أن العلاقة بين الولايات المتحدة والأردن "رائعة".
وكان موقع ميدل إيست أي نشر مؤخرا تقريرا صحفيا أشار فيه إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تنسقان لإنهاء الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي 83 غارة إسرائيلية على 29 بلدة في النبطية جنوب لبنان

مجلس التعاون لدول الخليج العربي

عربي ودولي مجلس التعاون يدين استمرار انتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى

ل

عربي ودولي ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا يمنح الحكومة حقّ الوصول لنماذج ذكاء اصطناعي متطوّرة

بيل بولتي

عربي ودولي ترامب يعيّن حليفا له مديرا للاستخبارات الأميركية

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة

عربي ودولي خبراء في الأمم المتحدة يتهمون واشنطن بـ"ممارسات استعمارية" ضد كوبا

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

أخبار محلية روبيو ينفي علمه بتقارير عن تنسيق أميركي - إسرائيلي يمس الوصاية الهاشمية على "الأقصى"

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

أخبار محلية صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق الدورة 15 من مشروع تطوير الخدمة المدنية

وزير الشباب: الأردن وضع الشباب في قلب مسارات الإصلاح

أخبار محلية وزير الشباب: الأردن وضع الشباب في قلب مسارات الإصلاح



 
 






الأكثر مشاهدة

 