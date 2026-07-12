الأحد 2026-07-12 02:06 م

روسيا: أوكرانيا قصفت ناقلة نفط في بحر آزوف

روسيا: إصابة ميناء نفطي في سان بطرسبرغ جراء هجوم أوكراني بمسيّرات
روسيا
 
الأحد، 12-07-2026 01:14 م

الوكيل الإخباري-   قال حاكم منطقة روستوف الروسية يوري سليوسار، الأحد، إن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت ناقلة في أثناء دخولها القناة التي تربط بحر آزوف بالبحر الأسود.

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وأضاف، عبر تطبيق تلغرام، أن الحريق الذي اندلع جراء الهجوم تمت السيطرة عليه ولا خطر من حدوث تسرب نفطي لأن الناقلة كانت فارغة، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.

 
 


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