روسيا: أوكرانيا قصفت ناقلة نفط في بحر آزوف

الوكيل الإخباري- قال حاكم منطقة روستوف الروسية يوري سليوسار، الأحد، إن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت ناقلة في أثناء دخولها القناة التي تربط بحر آزوف بالبحر الأسود.

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