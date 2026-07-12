روسيا: أوكرانيا قصفت ناقلة نفط في بحر آزوف

وأضاف، عبر تطبيق تلغرام، أن الحريق الذي اندلع جراء الهجوم تمت السيطرة عليه ولا خطر من حدوث تسرب نفطي لأن الناقلة كانت فارغة، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.
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