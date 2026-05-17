روضة مدرسة مادبا الأساسية تفوز بجائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي

الوكيل الإخباري- حققت مدرسة مادبا الأساسية المختلطة في مديرية تربيه لواء قصبه مادبا إنجازا لافتا بفوزها بجائزه الملكة رانيا العبد الله لرياض الأطفال المتميزة على مستوى إقليم الوسط.

اضافة اعلان



وقال مدير تربية قصبة لواء مادبا الدكتور يوسف أبو الخيل ان هذا الفوز المستحق للروضة يؤكد تميز المدرسة على مستوى المحافظة بكادرها التعليمي والتربوي واتباعها معايير تربوية صارمة لخدمة العملية التربوية في مادبا.



وقالت مديرة المدرسة انتصار المحاميد ان روضة المدرسة تميزت بتطبيقها معايير التعليم في الغرفة الصفية بوجود أركان صفية فاعلة ووجود معلمات على مستوى مهني عالي اجتاز العديد من الدورات التدريبية التي تطرحها وزارة التربية والتعليم، كما تتميز بوجود بيئة تعليمية آمنة ومحفزة ومليئة باللعب والنشاط والألوان من خلال عمل حديقة تترجم فيها الروضة على شكل رسومات وجداريات تفاعلية.



وأضافت إن روضة المدرسة تتميز بوجود شراكة مجتمعية قوية مع أولياء الأمور من خلال تنظيم العديد من المبادرات والورش التوعوية والحرص على بناء شراكه مع المجتمع المحلي من خلال القيام بالعديد من الفعاليات المجتمعية التي تدعم رياض الأطفال.



كما تنفذ الروضة فعاليات دمج مستمرة للأشخاص ذوي الإعاقة مع طلبة رياض الأطفال ما أسهم في تنميه مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة.



وبينت المحاميد أن هذه الميزات كانت كفيلة بفوز روضة المدرسة على مستوى إقليم الوسط رغم المنافسة القوية بين المدارس مقدمة الشكر لجائزة الملكة رانيا للتميز التربوي على دعم القطاع التربوي وتحفيزه على الإبداع والتميز.



وتتكون روضة المدرسة من اربع شعب رياض أطفال ويتلقى فيها التعليم 110 طالب وطالبة من أبناء المجتمع المحلي ويشرف عليها اربع معلمات رياض أطفال.