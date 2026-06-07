رويترز: الولايات المتحدة ستستخدم أصول إيرانية مجمدة لتعويض حلفائها عن الأضرار التي تسببت بها إيران

وأضاف المصدر، أن الولايات المتحدة ستدرس أيضا استخدام تلك الأصول لدعم إصلاح الأضرار السابقة، مشيرا إلى أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وجه فريقا لتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفاء واشنطن في الخليج.
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