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رويترز: الولايات المتحدة ستستخدم أصول إيرانية مجمدة لتعويض حلفائها عن الأضرار التي تسببت بها إيران

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أرشيفية
 
الأحد، 07-06-2026 12:45 ص

الوكيل الإخباري- قال مصدر مطلع، أمس السبت، إن الولايات المتحدة ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية تتسبب بها إيران.

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وأضاف المصدر، أن الولايات المتحدة ستدرس أيضا استخدام تلك الأصول لدعم إصلاح الأضرار السابقة، مشيرا إلى أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وجه فريقا لتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفاء واشنطن في الخليج.

 
 


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