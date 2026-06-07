رويترز: الولايات المتحدة ستستخدم أصول إيرانية مجمدة لتعويض حلفائها عن الأضرار التي تسببت بها إيران

الوكيل الإخباري- قال مصدر مطلع، أمس السبت، إن الولايات المتحدة ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية تتسبب بها إيران.

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