زراعة إربد: الهطولات المطرية دفعة قوية للقطاع الزراعي

وأوضح أبو عرابي أن الأرقام المسجلة للهطولات المطرية حتى منتصف الشهر الحالي تعكس تحسناً كبيراً مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث قفز المجموع التراكمي في منطقة "المزار الشمالي" ليصل إلى 337.5 ملم، محققاً أعلى نسبة هطول في المحافظة والتي بلغت 68% من معدلها السنوي، في حين سجلت منطقة "بني كنانة" مجموعاً تراكمياً بلغ 280 ملم بنسبة بلغت 62% من المعدل العام.
وأشار إلى الفارق بين الموسم الحالي والموسم السابق، مستشهداً بمنطقة "قصبة إربد" التي سجلت هذا العام 253.5 ملم مقارنة بـ 92.5 ملم فقط لنفس الفترة من العام الماضي، وكذلك منطقة "الرمثا" والتي بلغت 158 ملم مقابل 83 ملم للعام الماضي.
