زراعة إربد: الهطولات المطرية دفعة قوية للقطاع الزراعي

الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية زراعة محافظة إربد عبد الحافظ أبو عرابي، إن محافظة إربد شهدت هطولات مطرية جيدة حيث سجلت منطقة "الوسطية" أعلى هطول يومي بواقع 20 ملم، تلتها محطة مرو 17.8 ملم، وقصبة إربد 17 ملم، مشيرا الى أن هذه الكميات من الأمطار تعتبر دفعة قوية للقطاع الزراعي خاصة وأنها جاءت بتوزيع جغرافي شمل كافة ألوية المحافظة.

وأوضح أبو عرابي أن الأرقام المسجلة للهطولات المطرية حتى منتصف الشهر الحالي تعكس تحسناً كبيراً مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث قفز المجموع التراكمي في منطقة "المزار الشمالي" ليصل إلى 337.5 ملم، محققاً أعلى نسبة هطول في المحافظة والتي بلغت 68% من معدلها السنوي، في حين سجلت منطقة "بني كنانة" مجموعاً تراكمياً بلغ 280 ملم بنسبة بلغت 62% من المعدل العام.