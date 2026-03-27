"زراعة إربد" تؤكد أهمية أمطار شهر آذار الحالية للمحاصيل

الجمعة، 27-03-2026 03:44 م

الوكيل الإخباري- أكد مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، أهمية أمطار شهر آذار الحالية للمحاصيل الحقلية وبخاصة القمح والشعير والعدس، إضافة إلى تأثيرها الإيجابي المباشر على الأشجار المثمرة وعلى نموها وجودة ثمارها.

وأضاف أبو عرابي أن محاصيل القمح والشعير قد زودت حاليا بكميات إضافية من مياه الأمطار؛ مما سيُسهم في زيادة كمية الإنتاج من هذه المحاصيل خلال الموسم، كما سترفع من مخزون الماء في التربة؛ مما يساعد على نمو المحاصيل الصيفية والبعلية التي سيتم زراعتها خلال الشهر المقبل.


وأضاف أن الأمطار الحالية لها أيضا فوائد إيجابية لأشجار الزيتون والتي تزرع بمساحات كبيرة في محافظات الشمال، حيث ستزود التربة بالماء الذي تحتاجه الشجرة لإتمام عملياتها الحيوية، مما يساعد على امتلاء الخلايا واستعادة الحيوية لأشجار الزيتون، وتصبح أوراق الزيتون أكثر اخضرارا ويتحسن نموها، كما ستظهر براعم جديدة بعد المنخفض الحالي، وسيتحسن معظم إنتاج الأشجار المثمرة وبخاصة أشجار اللوزيات والعنب والتفاح.


وأشار أبو عرابي إلى أن انخفاض درجات الحرارة في مثل هذا الوقت من السنة سيعمل على القضاء على الحشرات والآفات الزراعية التي تسبب عادة خسائر سنوية فادحة للمزارعين.


وختم أبو عرابي حديثه بأن كميات الأمطار الحالية ستعمل على زيادة كميات المياه المخزنة في السدود الرئيسة والحفائر والآبار المنزلية والتي بدورها ستدعم الزراعات الصيفية البعلية.

 
 


