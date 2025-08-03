"زراعة إربد" تدعو مربي الثروة الحيوانية لاستكمال إجراءات الترقيم

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة محافظة إربد مربي الثروة الحيوانية المسجلين لديها إلى مراجعة المديريات التابعة لهم، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 15/8/2025، للتأكد من استكمال التحصينات البيطرية اللازمة، وضمان جاهزيتهم للمشاركة في عملية الترقيم.

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وبحسب بيان صادر عن المديرية، اليوم الأحد، تأتي هذه الدعوة ضمن الاستعدادات لإطلاق الحملة الوطنية للترقيم الإلكتروني للأغنام والماعز لدى مربي الثروة الحيوانية من "الحائزين الجدد".