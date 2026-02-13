الجمعة 2026-02-13 09:45 م

"زراعة إربد" تواصل حملة مكافحة دودة الزرع لحماية المحاصيل الزراعية

وزارة الزراعة
 
الجمعة، 13-02-2026 08:21 م

الوكيل الإخباري-    واصلت مديرية زراعة محافظة إربد اليوم الجمعة، تنفيذ حملة الرش للمحاصيل الحقلية، وذلك ضمن برنامج وزارة الزراعة لمكافحة آفة دودة الزرع، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الآفات التي تهدد الإنتاج الزراعي.

وانطلقت أعمال الرش اليوم من أراضي بلدة كتم في لواء بني عبيد، وبمشاركة كوادر المديرية، وفق خطة ميدانية تستهدف المناطق المتضررة لضمان السيطرة الفاعلة على الإصابة.


وأكدت المديرية في بيان، أن الحملة تأتي ضمن إستراتيجية وطنية لحماية المحاصيل الحقلية وتعزيز الأمن الغذائي، لما لهذه الآفة من آثار مباشرة على الإنتاجية والاقتصاد الوطني.

 
 


