"زراعة إربد" تواصل حملة مكافحة دودة الزرع لحماية المحاصيل الزراعية

وانطلقت أعمال الرش اليوم من أراضي بلدة كتم في لواء بني عبيد، وبمشاركة كوادر المديرية، وفق خطة ميدانية تستهدف المناطق المتضررة لضمان السيطرة الفاعلة على الإصابة.
وأكدت المديرية في بيان، أن الحملة تأتي ضمن إستراتيجية وطنية لحماية المحاصيل الحقلية وتعزيز الأمن الغذائي، لما لهذه الآفة من آثار مباشرة على الإنتاجية والاقتصاد الوطني.
