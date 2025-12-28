الأحد 2025-12-28 01:18 م

زراعة اربد: الهطولات المطرية الحالية تبشر بموسم زراعي جيد

ارشيفية
الأحد، 28-12-2025 12:49 م

الوكيل الإخباري-    قال مدير مديرية زراعة محافظة اربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، إن الهطولات المطرية التي شهدتها المحافظة وجميع ألويتها خلال الساعات الـ24 الماضية، تبشر بموسم زراعي جيد، موضحا أن الحالة الجوية الحالية عززت بشكل ملحوظ المخزون المائي في التربة وفي الآبار الجوفية، ما ينعكس إيجاباً على جميع القطاعات الزراعية بالمحافظة.

وأضاف إن التقارير الميدانية المسجلة حتى صباح اليوم الأحد، كشفت عن أرقام مبشرة، حيث تصدر لواء المزار الشمالي أعلى كمية هطول خلال الـ 24 ساعة الماضية بواقع 56.5 ملم، ليرتفع مجموعه التراكمي إلى 171 ملم ، محققاً بذلك نسبة 34 بالمئة من معدله العام، تلاه لواء بني كنانة الذي سجل هطولاً بلغ 45 ملم، ولواء الكورة بـ 42 ملم، وسجلت قصبة اربد وبني عبيد 35 ملم خلال نفس الفترة.


وبين أبو عرابي أن وصول عدد الأيام الماطرة إلى 11 يوماً منذ بداية الموسم المطري وحتى الآن، أدى إلى تحسن المجموع التراكمي في جميع المناطق مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق، حيث تراوحت نسب الهطول من المعدل العام في معظم الألوية حول حاجز الـ 30 بالمئة، وهي مؤشرات تؤكد جودة الموسم المطري الحالي وقدرته على تلبية احتياجات المحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة، إضافة إلى دورها الحيوي في غسل الأشجار وإنبات المراعي الطبيعية الخضراء التي تخدم بشكل كبير المزارعين من مربي الثروة الحيوانية.

 
 


قال مدير مديرية زراعة محافظة اربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، إن الهطولات المطرية التي شهدتها المحافظة وجميع ألويتها خلال الساعات الـ24 الماضية، تبشر بموسم زراعي جيد، موضحا أن الحالة الجوية الحالية

