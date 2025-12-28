زراعة اربد: الهطولات المطرية الحالية تبشر بموسم زراعي جيد

وأضاف إن التقارير الميدانية المسجلة حتى صباح اليوم الأحد، كشفت عن أرقام مبشرة، حيث تصدر لواء المزار الشمالي أعلى كمية هطول خلال الـ 24 ساعة الماضية بواقع 56.5 ملم، ليرتفع مجموعه التراكمي إلى 171 ملم ، محققاً بذلك نسبة 34 بالمئة من معدله العام، تلاه لواء بني كنانة الذي سجل هطولاً بلغ 45 ملم، ولواء الكورة بـ 42 ملم، وسجلت قصبة اربد وبني عبيد 35 ملم خلال نفس الفترة.
وبين أبو عرابي أن وصول عدد الأيام الماطرة إلى 11 يوماً منذ بداية الموسم المطري وحتى الآن، أدى إلى تحسن المجموع التراكمي في جميع المناطق مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق، حيث تراوحت نسب الهطول من المعدل العام في معظم الألوية حول حاجز الـ 30 بالمئة، وهي مؤشرات تؤكد جودة الموسم المطري الحالي وقدرته على تلبية احتياجات المحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة، إضافة إلى دورها الحيوي في غسل الأشجار وإنبات المراعي الطبيعية الخضراء التي تخدم بشكل كبير المزارعين من مربي الثروة الحيوانية.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام : ضبط مطلق النار في نفق الدوار الرابع
-
صندوق الزكاة يقر كسوة الشتاء للأسر والأيتام المستفيدين
-
توقف مؤقت في خدمات الاستهلاكية المدنية
-
أكثر من 1.5 مليون مركبة خضعت للفحص الفني في الحملة الشتوية
-
أمانة عمان تتعامل مع 96 ملاحظة منذ بدء المنخفض الجوي
-
4025 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل السبت
-
العمل تحرر 5803 مخالفات وتنفذ أكثر من 28 ألف زيارة تفتيشية خلال 11 شهرًا
-
تحويل نظام المحاضرات في الطفيلة التقنية لنظام التعلم عن بعد بسبب الأحوال الجوية