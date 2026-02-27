زراعة الأزرق تحقق نجاحات مميزة في مشاريع الأسر المنتجة

الوكيل الإخباري- حققت مديرية زراعة الأزرق بمحافظة الزرقاء، نجاحات مميزة في مشروعها التنموي لدعم الأسر العفيفة وتأسيس مشاريع إنتاجية مستدامة لهذه الأسر تساعدها على توفير دخل مستمر لها.

وقال مدير زراعة الأزرق المهندس يوسف الرفاعي، إن المديرية ومن خلال شعبة المشاريع وتمكين المرأة وضمن توجيهات وزارة الزراعة تقوم بتقديم عدد من الأفكار لمشاريع إنتاجية تصلح لتنفيذها في قضاء الأزرق حيث تم التوافق على تقديم الدعم للأسر الفقيرة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ولجان الزكاة والجمعيات الخيرية ومخاتير المناطق في القضاء لتأسيس مشاريع مطابخ إنتاجية لهذه العائلات تساعدها في تحسين مستوى الدخل وتعزيز الاعتماد على الذات.

وبين، أن المديرية نفذت خلال عام 2024 أحد عشر مشروعًا لمطبخ إنتاجي وفي عام 2025 وحتى الآن تم تنفيذ 7 مشاريع جديدة من خلال تقديم الأجهزة والأدوات اللازمة للعمل مجانًا وبقيمة بلغت 1100 دينار لكل أسرة بعد تقييم وضع الأسر الراغبة بالعمل وتوافر الشروط اللازمة لهذه الغاية من مساحة مناسبة وقدرات للعمل، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للمشاريع القائمة والتي حققت نجاحًا واستدامة بلغ 18 مشروعًا تعمل بشكل جيد وتحقق الاكتفاء المعيشي لأصحابها، إضافة لمساهمتها غير المباشرة في توفير فرص عمل إضافية من خلال تشغيل طلبات التوصيل وتنشيط الحركة التجارية للمواد الأولية، لافتًا إلى أن المديرية تساعد هذه الأسر في مجال التسويق باعتمادها منتجات هذه المشاريع في كافة المناسبات الرسمية.