الجمعة 2026-01-30 04:40 م

زراعة الأزرق تدعو مزارعي القمح والشعير للتسجيل للحصول على شهادات المنشأ

دعت مديرية زراعة الأزرق بمحافظة الزرقاء اليوم الجمعة، مزارعي القمح والشعير للتسجيل للحصول على شهادة المنشأ لمحصولي القمح والشعير للموسم الزراعي الحالي. وقال مدير زراعة الأزرق المهندس يوسف الرفاعي، إن
الجمعة، 30-01-2026 01:52 م

الوكيل الإخباري-   دعت مديرية زراعة الأزرق بمحافظة الزرقاء اليوم الجمعة، مزارعي القمح والشعير للتسجيل للحصول على شهادة المنشأ لمحصولي القمح والشعير للموسم الزراعي الحالي.

وقال مدير زراعة الأزرق المهندس يوسف الرفاعي، إن المديرية بدأت باستقبال طلبات التسجيل للحصول على شهادات الإنتاج للموسم الزراعي (شهادات المنشأ) الخاصة بالحبوب لهذا الموسم 2026 لغايات التوريد للصوامع، حيث تستمر في استقبال الطلبات حتى الـ25 من شهر نيسان المقبل.


وأشار الرفاعي، إلى أن محاصيل القمح والشعير من الزراعات الوطنية التي تلقى اهتمامًا من قبل وزارة الزراعة التي تسعى إلى دعم المزارعين ليستمروا في زراعتها على المدى البعيد، لافتًا إلى أنه سيتم الكشف بشكل مستمر على الأراضي الزراعية المسجلة، حيث تقوم الحكومة بشراء محاصيل القمح والشعير المحلية بأسعار مدعومة وتفضيلية تماشيا مع السياسات الرامية لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات الزراعة لهاذين المحصولين الاستراتيجيين.


وأكد الرفاعي، أنه لن يتم استقبال أي طلب بعد انتهاء المدة المحددة، داعيًا الراغبين بالحصول على الشهادة إلى مراجعة شعبة الثروة النباتية في مديرية زراعة الأزرق خلال الفترة المعلنة للتسجيل لاستكمال الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن.

 
 


