الجمعة 2026-05-01 07:21 م

زراعة الأزرق تضبط اعتداء على الثروة الحرجية

زراعة الأزرق تضبط اعتداء على الثروة الحرجية
زراعة الأزرق تضبط اعتداء على الثروة الحرجية
 
الجمعة، 01-05-2026 06:34 م

الوكيل الإخباري-   ضبطت مديرية زراعة الأزرق في محافظة الزرقاء اليوم الجمعة، مخالفة اعتداء على الثروة الحرجية في قضاء الأزرق.

وقال مدير زراعة الأزرق المهندس يوسف الرفاعي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادر قسم الحراج وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة تنفذ حملات رقابية مستمرة وفق توجيهات وزارة الزراعة لجميع المواقع الحرجية ضمن الجهود المستمرة لحماية الثروة الحرجية والحد من الاعتداءات على الغابات، إذ تم ضبط عدد من المخالفين بقيامهم بتقطيع أشجار حرجية معمرة ومصادرة كميات من الأحطاب التي جرى تقطيعها وتجهيزها لنقلها والتصرف بها بشكل غير قانوني.

 
 


الملك يؤكد وقوف الأردن مع البحرين ودول الخليج

أخبار محلية الملك يؤكد وقوف الأردن مع البحرين ودول الخليج

منظمة التعاون الإسلامي

فلسطين "التعاون الإسلامي" تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي

تلفريك عجلون يسجل مليون زائر منذ انطلاقه

أخبار محلية حركة سياحية نشطة في عجلون وأكثر من 7 آلاف زائر للتلفريك

وزير الثقافة مصطفى الرواشدة

أخبار محلية وزير الثقافة يتفقد سير العمل في نصب الشهيد معاذ الكساسبة بلواء عي

زراعة الأزرق تضبط اعتداء على الثروة الحرجية

أخبار محلية زراعة الأزرق تضبط اعتداء على الثروة الحرجية

وزارة البيئة

أخبار محلية وزارة البيئة تكثّف حملاتها البيئية والتوعوية في مختلف محافظات المملكة

العيسوي يعزي عشيرة الكركي

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرة الكركي

مدرسة حي الملك عبدالله الأول تنظم ملتقاها الثاني للتعليم الدامج في المفرق

أخبار محلية مدرسة حي الملك عبدالله الأول تنظم ملتقاها الثاني للتعليم الدامج في المفرق



 
 






