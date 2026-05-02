السبت 2026-05-02 01:29 ص

زراعة الأزرق تنجح في حملة مكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء

السبت، 02-05-2026 12:23 ص

الوكيل الإخباري-    قال مدير زراعة الأزرق المهندس يوسف الرفاعي، إن المديرية نجحت في حملتها لمكافحة وحصر آفة سوسة النخيل الحمراء في منطقة الأزرق وذلك بالتعاون مع مديرية زراعة وادي الأردن والتي استغرقت مدة أسبوعين.

وأضاف المهندس الرفاعي، أن الحملة شملت 28 مزرعة نخيل مزروع فيها حوالي 12 ألف شجرة نخيل، حيث كانت نسبة الإصابة فيها بحدود 5 بالمئة وتم حقن هذه الأشجار باستخدام الحقن المجهري المباشر للقضاء على هذه الآفة وتعافي الأشجار والمحافظة على إنتاجها.

 
 


