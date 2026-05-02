زراعة الأزرق: حملات توعية ورقابة للوقاية من حرائق الغابات

الوكيل الإخباري- بدأت مديرية زراعة قضاء الأزرق بمحافظة الزرقاء بتنفيذ حملات توعوية ورقابية في المناطق الحرجية والأراضي الزراعية للوقاية من حوادث حرائق الغابات حفاظا على الغطاء النباتي في المنطقة مع دخول موسم التنزه وارتفاع درجات الحرارة.





وقال مدير زراعة الأزرق يوسف الرفاعي، السبت، إن المديرية كثفت من أعمال الرقابة ورفع جاهزية الكوادر العاملة في كافة مناطق القضاء بالتزامن مع تنظيم حملات توعية للمواطنين تركز على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحرجية والإبلاغ الفوري عن أي حريق.



وأشار إلى أنّ كوادر قسم الحراج نفذت أعمال صيانة لخطوط النار في المناطق الحساسة لمنع انتشار أي حريق في حالة حدوث أي حادث لا سمح الله، والتأكد من فتح الطرق الزراعية لتسهيل وصول فرق الإطفاء بالتنسيق مع لجان الطوارئ في القضاء وتحت إشراف الحاكم الإداري بالتنسيق مع الدفاع المدني لضمان سرعة الاستجابة وتقليل الأضرار إلى الحد الأدنى.



ولفت الرفاعي إلى أن قضاء الأزرق يعدّ من أهم المناطق الزراعية في المملكة لما يتمتع به من مساحات زراعية شاسعة إضافة لمساحات من الأراضي الحرجية والرعوية تقدّر بحوالي 151 ألف دونم، داعيا المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرسمية في المحافظة على هذه الثروة الوطنية فهي مسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة.







