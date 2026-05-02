زراعة الأزرق: حملات توعية ورقابة للوقاية من حرائق الغابات

وقال مدير زراعة الأزرق يوسف الرفاعي، السبت، إن المديرية كثفت من أعمال الرقابة ورفع جاهزية الكوادر العاملة في كافة مناطق القضاء بالتزامن مع تنظيم حملات توعية للمواطنين تركز على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحرجية والإبلاغ الفوري عن أي حريق.
وأشار إلى أنّ كوادر قسم الحراج نفذت أعمال صيانة لخطوط النار في المناطق الحساسة لمنع انتشار أي حريق في حالة حدوث أي حادث لا سمح الله، والتأكد من فتح الطرق الزراعية لتسهيل وصول فرق الإطفاء بالتنسيق مع لجان الطوارئ في القضاء وتحت إشراف الحاكم الإداري بالتنسيق مع الدفاع المدني لضمان سرعة الاستجابة وتقليل الأضرار إلى الحد الأدنى.
ولفت الرفاعي إلى أن قضاء الأزرق يعدّ من أهم المناطق الزراعية في المملكة لما يتمتع به من مساحات زراعية شاسعة إضافة لمساحات من الأراضي الحرجية والرعوية تقدّر بحوالي 151 ألف دونم، داعيا المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرسمية في المحافظة على هذه الثروة الوطنية فهي مسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يدك ويدمر مواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية للمملكة
-
منخفض خماسيني يؤثر على الأردن الأحد ورياح تتجاوز 60 كم/ساعة
-
اربد: إطلاق مبادرة "زاد الحاج الشرعي"
-
صرف 60% من رديات ضريبة الدخل لعام 2024 خلال الأسبوع الحالي
-
أوقاف الكورة تطلق مبادرة "صحح صلاتك"
-
الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الأحد
-
وفاة 3 أطفال أشقاء أردنيين في الكويت بعد تعرضهم لحادث مروري مأساوي
-
توضيح رسمي حول تدريس الموسيقى والمسرح في المدارس