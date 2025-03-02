زراعة الأغوار الشمالية تباشر بحصر أضرار الصقيع

الوكيل الإخباري- باشرت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية غربي محافظة إربد بحصر أضرار موجة الصقيع التي أصابت محاصيل زراعية مختلفة الأسبوع الماضي.

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وقال مدير الزراعة المهندس محمد النعيم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إنه جرى تشكيل 3 لجان متخصصة لحصر الأضرار، وبدأت أعمال المسح الميداني لجميع الأراضي الزراعية في اللواء، مع بيان حجم الأضرار وفق معايير محددة معتمدة، تتضمن نوع المحصول ومساحته الزراعية وعمره الإنتاجي ونسبة الضرر.