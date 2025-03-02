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زراعة الأغوار الشمالية تباشر بحصر أضرار الصقيع

الصقيع
صقيع
الأحد، 02-03-2025 02:23 م

الوكيل الإخباري-    باشرت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية غربي محافظة إربد بحصر أضرار موجة الصقيع التي أصابت محاصيل زراعية مختلفة الأسبوع الماضي.

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وقال مدير الزراعة المهندس محمد النعيم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إنه جرى تشكيل 3 لجان متخصصة لحصر الأضرار، وبدأت أعمال المسح الميداني لجميع الأراضي الزراعية في اللواء، مع بيان حجم الأضرار وفق معايير محددة معتمدة، تتضمن نوع المحصول ومساحته الزراعية وعمره الإنتاجي ونسبة الضرر.


وأشار إلى أن غالبية الأضرار، وفق البيانات الأولية، كانت ما بين خفيفة ومتوسطة ضمن مساحات زراعية في مناطق الشونة الشمالية ووادي الريان والمناطق الزورية بمحاذاة نهر الأردن .

 
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