زراعة الأغوار الشمالية تباشر بحصر أضرار الصقيع

وقال مدير الزراعة المهندس محمد النعيم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إنه جرى تشكيل 3 لجان متخصصة لحصر الأضرار، وبدأت أعمال المسح الميداني لجميع الأراضي الزراعية في اللواء، مع بيان حجم الأضرار وفق معايير محددة معتمدة، تتضمن نوع المحصول ومساحته الزراعية وعمره الإنتاجي ونسبة الضرر.
وأشار إلى أن غالبية الأضرار، وفق البيانات الأولية، كانت ما بين خفيفة ومتوسطة ضمن مساحات زراعية في مناطق الشونة الشمالية ووادي الريان والمناطق الزورية بمحاذاة نهر الأردن .
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