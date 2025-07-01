زراعة الأغوار الشمالية تبدأ بفتح طرق ترابية لحماية المناطق الحرجية

وقال مدير الزراعة المهندس محمد النعيم لـ(بترا)، إن فتح الطرق والممرات يأتي ضمن خطة وزارة الزراعة للحد من إنتشار الحرائق داخل الغابات الحرجية، كإجراء احترازي لمنع النيران من الوصول إلى مناطق واسعة حال نشوبها، إضافة إلى تسهيل مرور آليات الإطفاء وصهاريج المياه.
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