زراعة الأغوار الشمالية تبدأ بفتح طرق ترابية لحماية المناطق الحرجية

الوكيل الإخباري- بدأت مديرية زراعة الأغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء ، فتح طرق وممرات ترابية داخل عدد من المناطق الحرجية بهدف حمايتها ومراقبتها وتسهيل التعامل مع حوادث الحرائق.

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