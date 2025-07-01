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زراعة الأغوار الشمالية تبدأ بفتح طرق ترابية لحماية المناطق الحرجية

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
الثلاثاء، 01-07-2025 07:22 م

الوكيل الإخباري-   بدأت مديرية زراعة الأغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء ، فتح طرق وممرات ترابية داخل عدد من المناطق الحرجية بهدف حمايتها ومراقبتها وتسهيل التعامل مع حوادث الحرائق.

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وقال مدير الزراعة المهندس محمد النعيم لـ(بترا)، إن فتح الطرق والممرات يأتي ضمن خطة وزارة الزراعة للحد من إنتشار الحرائق داخل الغابات الحرجية، كإجراء احترازي لمنع النيران من الوصول إلى مناطق واسعة حال نشوبها، إضافة إلى تسهيل مرور آليات الإطفاء وصهاريج المياه.

 
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