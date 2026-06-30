الثلاثاء 2026-06-30 03:54 م

زراعة الأغوار الشمالية تدعو إلى اتباع الإرشادات الوقائية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

دعت مديرية زراعة الأغوار الشمالية، المزارعين ومربي الثروة الحيوانية إلى الالتزام بالإرشادات الزراعية والبيطرية اللازمة للحد من الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، بما يسهم في الحفاظ ع
ارشيفية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 03:14 م
الوكيل الإخباري-   دعت مديرية زراعة الأغوار الشمالية، المزارعين ومربي الثروة الحيوانية إلى الالتزام بالإرشادات الزراعية والبيطرية اللازمة للحد من الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، بما يسهم في الحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية واستدامة الإنتاج الزراعي.اضافة اعلان


وأكدت المديرية، الثلاثاء، أهمية الالتزام بري المحاصيل والأشجار خلال ساعات الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، وتجنب الري في ساعات الظهيرة، إلى جانب تأجيل عمليات الرش والتسميد الورقي إلى الأوقات المناسبة لتفادي الأضرار الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.

وشددت على ضرورة متابعة المحاصيل الزراعية ورصد أي إصابات حشرية أو مرضية والإبلاغ عنها لاتخاذ الإجراءات اللازمة، إضافة إلى ترشيد استخدام المياه وتطبيق الممارسات الزراعية التي تسهم في الحفاظ على رطوبة التربة.

وأوصت المديرية بتوفير مياه شرب نظيفة وباردة للحيوانات باستمرار، وتأمين الظل والتهوية المناسبة داخل الحظائر، والحد من تعرض الحيوانات لأشعة الشمس المباشرة، فضلا عن تقديم الأعلاف خلال ساعات الصباح الباكر أو المساء، وتجنب نقل الحيوانات أو إجهادها خلال فترات الحر الشديد.

ودعت إلى مراقبة الحالة الصحية للحيوانات والتواصل مع الطبيب البيطري عند ظهور أي أعراض غير طبيعية، حفاظا على سلامتها والحد من الخسائر، مشيرة إلى أهمية تقيد المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بهذه الإرشادات، حفاظا على الثروة الزراعية وتعزيزا لاستدامة الإنتاج وجودته.
 
 


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