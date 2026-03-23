زراعة الأغوار الشمالية تدعو إلى اتباع الإرشادات مع الهطول المطري

وقال مدير الزراعة المهندس محمد النعيم، إن من أبرز الإجراءات هو إيقاف عمليات الري لتجنب زيادة الرطوبة حول الجذور، والامتناع عن رش المبيدات أو الأسمدة الورقية مباشرة قبل المطر، إلى جانب التأكد من جاهزية قنوات التصريف لمنع تجمع المياه، وتدعيم الأشجار الصغيرة والبيوت البلاستيكية لمقاومة الرياح.
وأضاف أنه يمكن للمزارعين رش بعض العناصر مثل " الزنك " و "البورون "، لما لها من دور في دعم عملية العقد وتحسين الإنتاجية، مشيرا إلى ضرورة تجنب دخول الحقول أثناء هطول الأمطار، منعاً لانضغاط التربة وإلحاق الضرر بالنباتات، مع متابعة شدة الأمطار والرياح نظراً لتأثيرها المباشر على الأزهار.
وبين النعيم أهمية تفقد الحقول والتأكد من عدم تجمع المياه حول النباتات، ومراقبة تساقط الأزهار وتقييم الحالة العامة، إضافة إلى رش مبيدات فطرية وقائية للحد من انتشار الأمراض، واستخدام عناصر محفزة مثل الكالسيوم والبورون لتعويض الفاقد.
ودعا إلى تأجيل العمليات الزراعية، مثل الحراثة، إلى حين جفاف التربة، مؤكداً أن الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة خلال فترة التزهير تعد مفيدة، شريطة الحفاظ على الحشرات الملقِحة وعدم استخدام مبيدات ضارة بها.
ولفت إلى ضرورة تأكد مربي الثروة الحيوانية من سلامة الحظائر ومنع دخول مياه الأمطار إليها تجنبا للرطوبة، مع تقديم الأعلاف الجافة للمواشي ومراقبة ظهور الأعراض المرضية خاصة للمواليد الحديثة.
وأشار النعيم، إلى ما ستعكسه الأمطار الأخيرة على مختلف الزراعات الشجرية والخضرية والحبوب، جراء التقليل من الآفات الزراعية التي تصيب المحاصيل، إضافة إلى غسل التربة وتهيئتها والتقليل من نسبة الأملاح فيها وتجديد حيويتها ونمو المراعي، إلى جانب زيادة مخزون السدود في المنطقة، والتي تعتمد على مياهها الزراعات المروية في الأغوار الشمالية.
وتبلغ المساحة الزراعية في لواء الأغوار الشمالية نحو 118 ألف دونم، تسيطر على غالبيتها زراعة الحمضيات بمساحة 66 ألفا، فيما تحتل زراعة الخضروات مساحة 34 ألفا، و12 ألف دونم للقمح والشعير، إضافة إلى 3 آلاف دونم من الموز ومثلها لأشجار النخيل.
