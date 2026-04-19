زراعة الأغوار الشمالية تدعو المزارعين إلى شراء الأسمدة من مصادر مرخصة

وقال مدير زراعة لواء الأغوار الشمالية، الدكتور المهندس محمد النعيم، إن التأكد من وجود بطاقة بيان واضحة على عبوات الأسمدة يُعد أمرًا أساسيًا، بحيث تتضمن نوع السماد وتركيبه وتاريخي الإنتاج والانتهاء.
وأشار إلى أهمية تجنب شراء الأسمدة مجهولة المصدر أو التي تُعرض بأسعار منخفضة بشكل غير منطقي، لما قد تشكله من مخاطر على التربة والمحاصيل، مؤكدًا ضرورة اختيار السماد المناسب وفقًا لنوع المحصول ومرحلة نموه.
ولفت إلى ضرورة الالتزام بالكميات الموصى بها من الأسمدة وعدم الإفراط في استخدامها، لتفادي الأضرار التي قد تلحق بالتربة، مبينًا أهمية حفظ الأسمدة في أماكن جافة وآمنة بعيدًا عن الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة.
وأكد النعيم ضرورة استشارة المهندسين المختصين في مديرية زراعة الأغوار الشمالية قبل استخدام الأسمدة للحصول على التوصيات الفنية المناسبة، مشيرًا إلى أن حسن استخدام الأسمدة يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية والحفاظ على خصوبة التربة على المدى الطويل.
أخبار متعلقة
مديرية الأمن العام تطلق الدورة الثانية من "الشرطي الصغير" في عدد من مدارس المملكة
المومني: المملكة لا تسمح للأحداث الإقليمية بتعطيل مسيرة بناء الاقتصاد الوطني
الأردن وسوريا تطلقان مشروعًا استراتيجيًا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك
أشغال اربد تبدأ بتحسين الواقع المروري على تقاطع طريق البترول
أمانة عمّان تطرح عطاءً لتطوير التخطيط الحضري التكتيكي
5.71 مليار دينار قيمة حوالات "كليك" في الربع الأول من العام الحالي
مشاريع تحلية كبرى ضمن خطة الأردن للأمن المائي المستقبلي
الحكومة: مؤشرات الأمن الغذائي في الأردن ضمن مستويات قوية