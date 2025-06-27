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زراعة الأغوار الشمالية تدعو المزارعين للتحوط من آثار ارتفاع الحرارة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 27-06-2025 06:26 م

الوكيل الإخباري-   دعت مديرية زراعة الأغوار الشمالية، المزارعين إلى أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتفادي آثار ارتفاع درجات الحرارة على المزروعات والثروة الحيوانية.

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وقالت المديرية في بيان، اليوم الجمعة، إن على المزارعين تنظيم عمليات الري على فترات منتظمة خلال ساعات الصباح الباكر والمساء، والابتعاد عن التسميد خلال الفترة الحالية، للمحافظة على نسبة الرطوبة في التربة، والتقليل من أثر التبخر لضمان عدم تأثر المزروعات، خاصة الشجرية، مثل الحمضيات والموز خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب إزالة الأعشاب الجافة.


وأكدت، أهمية تفقد شبكات الري داخل المزارع، مشيرة إلى أن الظروف المائية تتطلب اتباع وسائل الري الحديثة بالتنقيط لتوفير مياه الري ومنح الزراعات احتياجاتها الفعلية من المياه لتحسين جودة المنتجات.


ودعت مربي المواشي إلى توفير مظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، خاصة في ساعات الظهيرة، وتوفير كميات مياه كافية، والتوقف عن إعطاء الأعلاف المركزة للماشية خلال ارتفاع درجات الحرارة في أوقات النهار.

 
gnews

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